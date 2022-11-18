18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kars’ta 5 şüphelinin evine silah operasyonu

Kars’ta jandarma ekipleri tarafından 5 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:52
Takip Et

Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Kars’ta 5 şüphelinin evine silah operasyonu
+
Aa
-

Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığınca Arpaçay sınırları içerisinde önceden tespit edilen 5 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. 

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, silahlara ait 10 şarjör ve 205 adet mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.