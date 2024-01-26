Kars'ta şehir merkezine yürüyen 24 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yurda yasa dışı yollarla giren bir grup düzensiz göçmenin şehir merkezine doğru yürüdüğünü tespit etti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Polis ekipleri harekete geçerek bölgede arama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, menfeze saklanan göçmenleri saklandığı yerde yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği açıklandı. Göçmenlerin barınmalarına imkan sağlayan organizatörlerin yakalanması için ise inceleme başlatıldı.