Kars’ta silah imalathanesine operasyon

Polis suç örgütlerine silah imal eden 2 kişinin imalathanesine baskın yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kars’ta silah imalathanesine operasyon

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 iş yeri ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince 3 aylık çalışma sonrasında M.G. ve D.Ö. imalathanesi ve ikametgahına düzenlenen operasyonda, adeta cephanelik ortaya çıktı. Operasyonda; 45 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 53 şarjör, 3 bin 825 fişek, 7 kutu barut, 45 doldurulmuş kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
KOM ekipleri, imalathanede ayrıca silah yapımında kullanılan 1 torna makinesi, 1 sabit sütunlu matkap, 1 mengene, 1 matkap, 2 şarjör kalıbı, 100 icra yayı, 39 rampa, 26 demir çubuk, 15 sürgü takımı, 8 ucu açılmış namlu, 5 icra mili ve 2 eye ile birlikte silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak KOM ekiplerince gözaltına alınan M.G. (53) ve D.Ö. (44) ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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