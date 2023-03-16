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Kars’ta yağmur etkili oluyor   

Kars’ta yağmur etkili oluyor. İl genelinde etkili olan yağmur, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.   

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:47
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Kars’ta yağmur etkili oluyor   

Kars’ta yağmur etkili oluyor   
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Öğleden sonra başlayan ve aralıklarla yağan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklara hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan ıslanırken, yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (İHA)                       

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