Kars'ta yoğun yağış seli beraberinde getirdi

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı beraberinde sel baskınını getirdi. Selin vurduğu köyde 10 ev zarar görürken, çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Kars'ta yoğun yağış seli beraberinde getirdi

(İHA) Sel ihbarı üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaparken, etkili olan yağmurun ardından köy sakinleri yağmur sularını kovalarla dışarıya attı.

Yaşanan olayda herhangi can kaybı yaşanmadığını ifade eden Varlı Köyü Muhtarı Kemal Cavlanlar, “Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü. Çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere ıslah içi ağaç dolmuş onun temizlenmesini istiyoruz.

5-6 evi su basmış, bazılarının tezeği ve samanı gitmiş, bazılarının tavuk ve kazları telef olmuş.

Bazı evlere de ulaşamadık gece olduğu için yarın inşallah her şeyi öğreniriz” dedi.

Öte yandan selin vurduğu köyde AFAD ve jandarma ekipleri gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Digor ve çevresinde yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşlardan sel ve su baskınlarını karşı dikkatli olmalarını istedi.

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