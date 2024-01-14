Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar

Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapılan ve sayıları 46'ı bulan Kars Tabyaları, günümüzde can çekişiyor. Hiçbir kurumun önlem almadığı tabyaların son durumları içler acısı vaziyette bulunuyor.

Zamanında Kars Kalesi ve etrafında yapılmış olan tabyalar bir bir yok olurken, tabyaları korumakla mükellef olan kurumlar ise tarihi tabyaların yıkılmasına adeta çanak tutuyor.

Ayrıca Kars tabyaları arasında;

İnönü Tabyası, Karadağ Tabyası, Hafız Paşa Tabyası, Arap Tabyası, Gaziler Tabyası, Kerim Paşa Tabyası, Kanlı Tabya, Cenup Tabyası, Çukur Tabya, Fevzi Paşa Tabyası, Hüseyin Paşa Tabyası, Kerim Paşa Tabyası, Yusuf Paşa Tabya, Thomson Tabyası, Dik Tabya, Veli Paşa Tabyası, Şimendifer Tabyası, Çakmak Tabyası, Çifte Gögüs Tabyası, Muhlis Paşa Tabyası, Churcil Tabyası, Süvari Tabyası, Çim Tabya günümüzde ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Tabyaların önemli bir kısmının ise tarihe karşı saygı duymayan kimliği belirsiz kişiler tarafından define aramak için kazılı vaziyette bulunurken, duyarlı vatandaşlar tabyaların biran evvel ilgili kurumlarca koruma altına alınmasını istiyor.