Kars’ta yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 yaralı

Kars’ta yolcu otobüsü traktöre çarptı. Kazada 2 traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kars’ta yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 yaralı

Kars’tan Erzurum istikametine seyretmekte olan E. A. yönetimindeki 44 EJ 077 plakalı yolcu otobüsü, Kümbetli köyü mevkisinde F.A. yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü F.A. ile traktörde bulunan E.A. yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ev sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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