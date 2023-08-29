Kars’ta skandal görüntüler: Kayyum belediyesi vidanjör atıklarını Kars Çayı’na boşaltıyor

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, belediyeye ait temizlik araçlarının Kars Çayı’na vidanjör boşalttığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Duruma tepki gösteren Alp, "Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı? Peynir Müzesinin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi" dedi.

Kars Çayı'na belediye araçlarının vidanjör boşalttığı görülen videonun altına not düşen İnan Akgün Alp, kayyum tarafından yönetilen belediyeye gösterdi. Alp, şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı !!!! Peynir Müzesinin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi…"

DAHA ÖNCE KAYYUM ATANMIŞTI

2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart 2020'deki yerel seçimlerin kazanmasının konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi."