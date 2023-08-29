Kars’ta skandal görüntüler: Kayyum belediyesi vidanjör atıklarını Kars Çayı’na boşaltıyor

CHP'li İnan Akgün Alp, kayyumla yönetilen Kars Belediyesi’nin Kars Çayı'na vidanjör atıkları boşalttığı görüntüleri ifşa etti.

KAYNAK: ANKA
Kars’ta skandal görüntüler: Kayyum belediyesi vidanjör atıklarını Kars Çayı’na boşaltıyor

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, belediyeye ait temizlik araçlarının Kars Çayı’na vidanjör boşalttığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Duruma tepki gösteren Alp, "Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı? Peynir Müzesinin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi" dedi.

Kars Çayı'na belediye araçlarının vidanjör boşalttığı görülen videonun altına not düşen İnan Akgün Alp, kayyum tarafından yönetilen belediyeye gösterdi. Alp, şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı !!!! Peynir Müzesinin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi…"

inan-akgun-alp.png

DAHA ÖNCE KAYYUM ATANMIŞTI

2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart 2020'deki yerel seçimlerin kazanmasının konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi."

İlgili Haberler
Kayyumla yönetilen Diyarbakır Belediyesi sosyal medya fenomenlerine para akıtacak
Kars’ta yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 yaralı
Kars’ta yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 yaralı
Kars'ta 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kars'ta 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kayyum sonrası Boğaziçi Üniversitesi dünyada dibe düştü. Adı kaldı artık yadigar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı Güncel
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim Spor
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı Dünya
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım Dünya
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor Güncel
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir Güncel
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir