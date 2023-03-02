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Kartal Belediyesi 'Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün' dedi

Kartal Belediyesi, İstanbul Oyuncak Müzesi ve AKUT Vakfı iş birliği ile deprem bölgesindeki çocuklar için başlattığı “Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün” kampanyası kapsamında çalışmalara destek verdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:49
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Kartal Belediyesi 'Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün' dedi

Kartal Belediyesi 'Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün' dedi
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ANKA'da yer alan habere göre, depremin yol açtığı büyük yıkımın ardından yaşamlarını çadırlarda, konteynerlerde ve geçici merkezlerde geçirmek zorunda kalan çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefleyen kampanya, büyük ilgi gördü.

Şair ve yazar Sunay Akın’ın kurucusu olduğu İstanbul Oyuncak Müzesi ve Kartal Belediyesi’ne bağlı Masal Müzesi’nde toplanan tüm malzemeler, Kartal Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırıldı.

İçinde oyuncak, kitap, masal ve boya kitapları, boya kalemleri, kutu oyunları, kırtasiye malzemeleri ile bebek ve çocuk giysilerinin bulunduğu kolilerin deprem bölgesindeki dağıtımına da Kartal Belediyesi destek oldu.

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