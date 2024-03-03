Kartal kendi tüyünden yapılan okla vuruldu

Beşiktaş Fernando Santos ile bir ivme yakalamış, son 6 maçta sadece tek gol yemişti. Hedefi lig 3'ncülüğü ve prestijdi

Galatasaray ise inişteydi. Önce UEFA Kupası'ndan, sonra Türkiye Kupası'ndan elenmenin şokunu yaşıyordu.

Elinde kalan tek hedef lig şampiyonluğuydu ve liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmamak için kazanmak zorundaydı.

Derbilerde iyi futboldan çok skor önemlidir.

Bu nedenle performans ve tempo kısır olur.

Oyun genelde orta sahada düğümlenir.

Skor üstünlüğünü ele geçiren, oyun hakimiyetini de kolay kolay bırakmaz.

İlk yarıda böyle oldu.

Galatasaray daha 2. dakikada hiç beklemediği bir anda Musrati'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Bir kızılderili atasözü "Kartal'ı vuran kendi tüyünden yapılan oktur" der.

Beşiktaş'ın başına gelen buydu. Galatasaray'ın kornerinde kendi oyuncusu tarafından vuruldu.

Galatasaray erken öne geçmenin rahatlığıyla, skoru tutmaya çalışan güvenli bir futbol sergiledi ve iyi top çevirdi.

Kanatlardan da zaman zaman tehlikeli oldu.

Beşiktaş ise özellikle sağ kanatta Rashica ve Muci ile etkiliydi. Ancak bu kanattan yapılan 7 orta da sonuçsuz kaldı. Semih ve Cenk'i topla buluşturamadılar.

Siyah Beyazlılarda sol kanat ise hiç çalışmadı.

İlk yarıda Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın ise sadece 2 şutu vardı. İsabet sayıları ise sadece 1.

İkinci yarının başlarında da görüntü aynıydı. Beşiktaş yine sağ kanattan Rashica ve Muci ile tehlike yarattı.

53.dakikada Cenk Köhn ile mücadelesinde kendini yerde buldu. Beşiktaş penaltı beklerken önce hakem, sonra VAR devam dedi.

Bence karar doğruydu, çünkü Cenk'in kendini yere atması abartıydı.

İkinci yarıda oyunun hakimi Beşiktaş'tı.

Dakikalar ilerledikçe baskıyı artırdılar.

Özellikle Ghezzal'ın oyunu girmesiyle 3. bölgede çok etkili oldular.

Ama bu dakikalarda kalesinde devleşen bir Muslera vardı. Masuaku ve Ghezzal'in şutlarında çok başarılıydı.

Beşiktaş'ın atakları skor üretemezken, 90'da Barış Alper'e faul yapan Colley VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. Beşiktaş artık 10 kişiydi.

Uzatma dakikalarında gol olmayınca derbiyi kazanan Galatasaray oldu ve liderliğini korudu.

Böylece kötü gidişe de son verdi.

Maçın özeti şöyle.

Beşiktaş attı.

Galatasaray sevindi.

Fenerbahçe üzüldü.