Kartal'da 13 yaşındaki çocuk tekel bayinde terör estirdi. 3 kişi sopalarla saldırdı yıkamadı

İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, sokakta başlayan ve tekel bayisi içerisinde devam eden tartışmada T.T. (13), 18 yaşındaki Muhammed A.’yı bıçaklayarak yaraladı.

YAKINLARI SOPALARLA 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Muhammed A.’nın yakınları Bülent A. (22) ve Yasin A. (28) da tekel bayisine geldi. T.T. karşısındaki kişilere bıçakla saldırırken, diğer şahıslar da T.T.’ye sopalarla saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, Muhammed A. isimli şahıs göbek üstü böbrek hizasından, Bülent A. sol göğüs üstünden, Yasin A. da sağ kol ve sağ bacak kısımlarından bıçakla yaralandı. T.T. de aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

T.T.’nin dükkandan kaçmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.T.’yi kısa sürede yakaladı. Yaralı T.T. bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Muhammed A.’nın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

DÖRDÜNÜN DE SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, Bülent A.’nın taksirle yaralama, Yasin A.’nın 2 adet kasten yaralama, taksirle yaralama, Muhammed A’nın kapkaç, T.T.’nin (suça sürüklenen çocuk) kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı, yağma suçlarında kayıtları olduğu tespit edildi.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Tekel bayi içerisinde yaşanan bıçaklı sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta yaşanan kavgada bir kişi tekel bayi içerisine giriyor. Tekel bayi içerisinde yaşanan kavgada 2 kişi bir kişiye sopa ve tekmelerle saldırıyor diğer şahıs da kavga ettiği kişileri bıçakla yaralayıp kaçıyor.