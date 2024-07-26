Kartal’da 4 katlı binada balkon çöktü. Bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kartal’da 4 katlı binada balkon çöktü. Bina tahliye edildi

Kartal’da 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kartal’da Orhantepe Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu saat 14.00 sıralarında çöktü.

Bina sakinleri gürültüyü duyarak büyük panik yaşadı. Balkondan kopan moloz parçaları sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakine Kaan Duru, "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor. Birkaç defa binada yaşayanları uyardık bu durumu bildirmeleri gerektiğini söyledik ancak bizi dinlemediler. Sonunda balkon çöktü. Muhtemelen gerisi de gelecektir. Ben 10 yıldır buralarda yaşıyorum bildim bileli bu bina bu şekilde. Sahil kesimlerindeki birçok bina dönüşüme girdi umarım burası da en kısa sürede girer" dedi.

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