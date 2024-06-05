Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü

Balkondan düşen moloz parçaları, altındaki 2. katın balkonuna zarar verdi ve yola saçıldı. Neyse ki, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katındaki balkonun neden çöktüğü henüz belirlenemedi. Çökme sonucunda oluşan hasar nedeniyle bina zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi almak için sokak üzerinde şerit çekti. Çöken balkondan saçılan molozlar, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.