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Ömür hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Kartal’da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (33), 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayette Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan Yücel Özcan ve Musa Teymur ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:16
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Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i 4 öldüren Rahmi Uygun’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ömür hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun ve başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Ömür Erez'in annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"DAYISININ BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK SİLAHI ÇIKARDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Rahmi Uygun, "Olayda tasarlama söz konusu değildir. Maktul benim paramı almış ve dolandırmıştır. Paramı vermemek için şantaj yapmıştır. Ben mağdurum. Maktulün dayısını olay yerine çağırması ve dayısının bana saldıracağını düşünerek silahı çıkardım. Planlama söz konusu değildir. Maktul karakola haber vermek yerine dayısını çağırmıştır. Ben Ömür Erez ile konuşmaya gittim. Sağlık ocağı önünde beni yarım saat bekletti. Öldürme maksadı ile gitmiş olsaydım ilk karşılaştığımızda onu öldürürdüm" dedi.

Diğer sanık Yücel Özcan ise savunmasında, "Öldüreceğini bilseydim bir şekilde ben engel olurdum. Benim iki tane evladım var. Evlat o kadar kolay yetiştirilmiyor. Elimden gelen her şeyi yapardım. Ben ayağım kesilecek derdine düşmüştüm. Yardım etmem söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Ömür Erez'in ailesinin avukatı, "Sanıkların savunmaları çelişkilidir. Sanıkların suçun işlenmesinden önce birlikte hazırlık ve plan yaptıkları, Rahmi'nin silah ile atış talimi yaptığı, sanıkların olay günü birlikte hareket edip, plan dahilinde Rahmi'nin kanlı kıyafetlerinin de ortadan kaldırılmasının birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Rahmi Uygun hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Diğer sanıklar Yücel Özcan ve Musa Teymur hakkında ise, Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması karar verildi.

İDDİANAME

21 Ocak 2022'deki olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Rahmi Uygun'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede Rahmi Uygun'a yardım ettiği iddia edilen diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

(Kaynak: DHA)

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