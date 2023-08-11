Kartal’da askeri alan imara açıldı. İnşaat başladı. Bitki örtüsü yok edildi

İstanbul Kartal’da Soğanlık Mahallesi’nde bulunan 2 bin 701 metrekarelik askeri alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘ticaret ve konut’ alanı olarak ilan edilmişti.

Kartal’da askeri alan imara açıldı. İnşaat başladı. Bitki örtüsü yok edildi

Bölgede zemin artı 5 kattan oluşan 13 konut inşa edilebilecek.

Askeri alan protokolle bakanlığa devredildi

Soğanlık Metrosu’na 500 metre uzaklıkta bulunan ve Hazine mülkiyetindeki askeri alan, Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı bulunmadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla yapılan protokolle bakanlığa devredildi. Alan, kentsel dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere ‘rezerv yapı alanı’ olarak belirlendi.

Plan değişikliğiyle imara açıldı

Bakanlık tarafından hazırlanan ve bugün askıya çıkarılan imar planıyla alan, imara açıldı. Plan açıklama raporunda, planın kentin ihtiyaçları ve ekonomik şartlar gözetilerek yapıldığı belirtildi. Alanın D-100 Karayolu’nun hemen kuzeyinde yer aldığı ve ulaşılabilir lokasyon olduğu vurgulandı. Alanın çevresinde merkezi iş alanları, ofisler ve ticari rekreasyon alanlarının bulunduğu kaydedildi. Plan değişikliğiyle birlikte arazinin bin 834 metrekaresi “ticaret ve konut”, 867 metrekaresi ise “park alanı” haline getirildi.

İnşaat başladı. Bitki örtüsü yok edildi

İnşaat için bölgedeki bitki örtüsünün temizlendiği ve tepenin üst kısmının adeta “kel” kaldığı gözlendi. Bitki örtüsünün yok edilmesi, bölgenin doğal yapısını bozduğu ve çevre sorunlarına yol açabileceği endişesi yarattı.

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