7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kartal'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

Kartal'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:46
Takip Et

Kartal'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

Kartal'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı
+
Aa
-

Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyreden Semanur Kalkanoğlu idaresindeki 34 AN 1668 plakalı otomobil, Itır Sokak'tan caddeye giren Emre Özkurt'un kullandığı 34 GAV 402 plakalı araca çarparak kontrolden çıktı.

Bir süre ilerleyen araç, refüje vurup karşı yöne geçerek, Yalçın Köksoy yönetimindeki 34 FEZ 466 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Kalkanoğlu ve aynı araçtaki Hatice Küçük ile çocukları Mira ve Tuna Küçük yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.