Kartal'da zift yüklü kamyon yan yattı

34 BEN 381 plakalı kamyon, Yakacık ayrımından geçerken kontrolden çıktı ve demir bariyerlerin üzerine yan yattı. Kazada kamyonda bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.dahale

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamyon şoförü Hakkı B. ve diğer yolcular kazayı yara almadan atlattı. Polis, güvenlik önlemleri alarak trafikteki araçların güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Kamyonun devrildiği yol ayrımının trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Vinç yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI NELER DEDİ

Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Hakkı B., "Yağmurdan dolayı kaydı. Biz de bir şey yok," şeklinde konuştu. Görgü tanığı Bünyamin Beyhan ise, “Mahalleye giriyorduk, kamyon devrildi. Arabadan ilk inen bizdik. Kamyonun içinden akrabamız çıktı. Panikledik bir şey olmuştur diye. Direkt yolu kapattık. Şahıslar iyi, 3 kişiyi çıkardık” dedi.