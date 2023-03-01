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Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 446 milyar TL oldu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:12
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Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu

Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
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Bankalararası Kart Merkezi ocak ayına ait verileri açıkladı.Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 101,4 milyon adet kredi kartı, 171,4 milyon adet banka kartı ve 73,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2022 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 346 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Banka kartı ile ödeme yüzde 154, kredi kartı ile ödeme yüzde 145 büyüdü

Verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 446 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 358,5 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 79,4 milyar TL’sinde banka kartları, 8,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 145, banka kartı ile ödemelerde yüzde 154 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran 121 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen yılın yaklaşık 2 katına ulaştı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksitinin ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 19,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 85’lik bir büyümeye denk gelirken, vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artışla 11,5 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 60’ını oluşturdu.

Böylece, kartlarla yapılan her 5 TL’lik vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti.

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