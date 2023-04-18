Dökülen cansız kaşların daha gür ve sağlıklı çıkmasını sağlamak mümkün. Kaşları kalınlaştırmak ve kaş büyümesini destekleyici doğal ürünler kullanabilirsiniz. Peki, kaş dökülmesi nasıl önlenir? Kaş gürleştiren ürünler neler?

Kaşlar çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülür. Özellikle yanlış kaş alımlarında kaşların seyrekleştiği gözlemlenmiştir. Kaşları gürleştirmek için uzmanlar doğal içerikli ürünleri tavsiye ediyor. Peki, kaş çıkartan ürünler neler?

KAŞLARI BESLEYEN ÜRÜNLER NELER?

HİNT YAĞI

Hint yağı saçlarınızın güçlü uzamasına yardımcı olur ve yeni kaş oluşumunu destekler.

Kaşlarınıza az miktarda Hint yağı sürün ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı çok yoğun bir yağdır. Kaş dökülmesini önlemede güçlüdür.

Hindistan cevizi yağını kaşlarınıza uygulayın ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Durulamadan önce en az 30 dakika bekletin. Hindistan cevizi yağı saç köklerini beslemeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu, saç büyümesini hızlandırmaya yardımcı olabilecek kükürt açısından zengindir.

ALOE VERA

Taze aloe vera jelini kaşlarınıza uygulayın ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Su ile durulamadan önce 30 dakika bekletin.

Aloe vera, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilecek vitaminler ve mineraller içerir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini bakımından çok zengindir. Bu özelliği ile kaşları besler ve kaşların dökülmesini engeller.

Zeytinyağı saç köklerini nemlendirmeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısını düzenli olarak kaşlarınıza uyguladığınızda dökülmeyi durdurabilir ve kaşlarınızın gür çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yumurta sarısı, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilecek protein açısından zengindir.

ÇEMEN OTU TOHUMLARI

Çemen otu tohumları, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilecek protein ve nikotinik asit içerir.

YEŞİL ÇAY

Bir fincan yeşil çay demleyin ve soğumaya bırakın. Bir pamuğu çaya batırın ve kaşlarınıza uygulayın. Su ile durulamadan önce 10-15 dakika bekletin.

Yeşil çay, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

LİMON SUYU

Taze limon suyunu kaşlarınıza uygulayın ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Su ile durulamadan önce 10-15 dakika bekletin.

Limon suyu, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilecek vitaminler ve mineraller içerir.

VAZELİN

Kaşlarınıza az miktarda vazelin sürün ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.

Vazelin saç köklerini nemlendirmeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.