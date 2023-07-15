Kas kaybı nedir? Kas kaybı belirtileri nelerdir? Kas kaybı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan atrofiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan atrofiyle ilgili detaylar…

ATROFİ NEDİR?

Körelme anlamına gelen atrofi, beslenme bozukluğu, iltihaplanma veya kasların kullanılmaması sonucu hücrenin, uzvun, organın ya da herhangi bir dokunun incelmesi, küçülmesi veya kaybıdır. Kasların zayıflaması durumunda kas kütlesinde ve kuvvetinde azalma görülür. Atrofi olduğundan kaslar normalden daha küçük görülür.

Genetik yatkınlık, yaş, fiziksel aktivite eksikliği gibi durumlar kasların fizyolojik olarak kullanılmamasına neden olarak atrofiyi ortaya çıkarır. Nörojenik atrofi ise sinir problemleri ve hastalıklar sebebiyle meydana gelir.

ATROFİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dokularda küçülme

Kaslarda zayıflık ve güçsüzlük

Bir kolun ya da bacağın diğerinden küçük olması

Denge problemi

Kemiklerde incelme ve zayıflama

Doku ya da organ işlevlerinin azalması

Hareket kısıtlılığı

Deri inceliği ve deri elastikiyetinin kaybolması

Burunda kuruluk, tahriş ve hassasiyet

Sindirim sorunları

Yutma ve konuşmada zorluk

Hafıza kaybı

ATROFİTEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hormonal dengesizliklerin yol açtığı atrofi durumunda hormon replasman tedavisi

Beslenme eksikliklerinden kaynaklı ise uygun bir beslenme programı veya takviyeler

Kas atrofisinde düzenli fiziksel aktivite ve kas güçlendirme egzersizleri

Hareket kısıtlılığı veya zayıflık durumlarında fizyoterapi

SMA gibi bazı kas hastalıklarında ya da sinir hasarında, spesifik ilaçlar

Sinir sıkışması ya da kalıtsal bozukluklar durumlarında cerrahi uygulamalardan yararlanılabilir.