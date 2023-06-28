İhbar gelmesi üzerine olay yerine giden Kuzey Kıbrıs polisi, Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirdi.

Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması Kuzey Kıbrıs'ta gündem oldu.

Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.