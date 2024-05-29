Kasık fıtığı bu duruma gelirse öldürebilir! Uzmanlar uyardı

Kasık fıtığı, eğer bağırsaklara zarar verirse, acil müdahalenin hayati önem taşıdığı konusunda sağlık uzmanları uyarıyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, kasık fıtığının zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Fıtık çoğunlukla o bölgede şişlik ve ağrı ile ortaya çıksa da, bazen fıtık boğularak içine giren bağırsak beslenmesini bozup bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu yüzden bu durum gerçekleşmeden ilk 4-6 saatte müdahale çok önemlidir. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir"

Kasık Fıtığının Belirtileri ve Tanısı

Kasık fıtığı genellikle kasık bölgesinde ağrı ve şişlik ile kendini gösterir. Doç. Dr. Makal, özellikle karın içi basıncını artıran egzersiz ve ağır kaldırma gibi durumlarda bu şikayetlerin belirginleştiğini ifade ediyor. Ani şiddetli ağrı, ciltte kızarıklık ve morarma gibi belirtiler fıtık boğulmasını işaret edebilir ve bu durum acil ameliyat gerektiren bir durumdur.

Tedavi Yöntemleri ve Öneriler

Kasık fıtığının kesin tedavisi ameliyattır ve dışarıdan kullanılan yöntemler, örneğin kasık bağı, sadece geçici rahatlama sağlar. Ameliyat sırasında yırtık doku onarılır ve genellikle bir yama serilir.

Doç. Dr. Makal, kapalı (laparoskopik) veya açık yöntemle ameliyatın yapılabileceğini, kapalı ameliyatın daha küçük kesilerle yapıldığı için hastanın daha az ağrı hissettiğini ve daha hızlı günlük hayata dönebildiğini belirtiyor.

Her iki ameliyat yönteminde de yama sermek şarttır ve yamasız fıtık ameliyatının yapılmadığını vurguluyor.

Uzmanların Uyarıları ve Önerileri

Doç. Dr. Makal, kasık fıtığı konusunda halkı bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak için açıklamalarda bulunuyor.

Fıtık ameliyatlarında genel anesteziye bağlı riskler olabileceğini, bu nedenle ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin, özellikle kasık bölgesinde ağrı veya şişlik fark ederlerse, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bu bilgiler ışığında, kasık fıtığına karşı dikkatli olunması ve herhangi bir belirti durumunda hızlıca tıbbi yardım alınması büyük önem taşımakta.

Prof. Dr. Bahadır Ege şunları söyledi:

“Küçük fıtıklar bazen muayene sırasında anlaşılmaya bilir. Kasık fıtığı muayenesi en iyi hasta ayakta iken yapılır. Erken fıtıklarda tanı yüzeyel ultrasonla konulur. Büyük fıtıklarda tanı muayene ile kolayca konulabilir. Kasık fıtığında bağırsaklarda sıkışma, boğulma ve gangren gelişirse barsak kaybına yol açabilir ve çok ciddi sonuçlara sebep olabilir.”

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu tedaviyle ilgili şunları aktardı:

“Kasık fıtığının tedavisi, cerrahi tedavi ile yapılabilir. Ameliyatlar, laporoskopik veya açık yöntemle yapılabilir. Ameliyat dışındaki tedavi yöntemleri başarısızlık ile sonuçlanır. Tedavi için kullanılan kasık fıtıkları, hastanın şikayetlerini azaltsa bile tedavi edici bir yöntem değildir. Uzun süreli kullanımlarda, cerrahi tedavi şansını, anatomik yapıları bozarak güçleştirebilir.”

Kasık Fıtığı Nedir?

Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır. Eğer bu şişlik kasık bölgesinde görülürse, buna kasık fıtığı denir. Karın duvarı fıtıkları toplumun yaklaşık %2-5’inde görülür. Kasık fıtıkları erkeklerde kadınlara göre 7-8 kat daha sık görülür. Yaklaşık %10’u da iki taraflı fıtıklardır.

Neden Oluşur? Kasık fıtıkları iki nedenle oluşur:

Doğumsal Nedenler: Erkeklerde ana rahminde testisler karın içerisindedir. Doğuma yakın dönemde skrotuma, aşağıya yer değiştirirler. Bu yer değiştirme esnasında, bu alanda zayıflık ortaya çıkarsa fıtık oluşabilir.

Zorlanma Nedenleri: Kasık kanalı, bu bölgenin zayıf bir alanıdır. Kasık bölgesini zorlayan nedenler, kabızlık, kronik öksürük, ani hareketler, ağır yük kaldırma, şişmanlık, karın içinde sıvı birikmesi (asit) olarak belirtilebilir. Bunlar, kasık bölgesinin anatomik yapısını zorlayarak fıtık oluşumuna neden olabilir.

Kasık Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

En sık belirti, kasık bölgesinde oluşan şişliktir. Şişlik genellikle ayakta veya yürüme sırasında ortaya çıkar. Yatınca karın içi organlarının, karın içine kaçması sonucunda kaybolur. Ağrı, kasığın zorlanması durumunda ortaya çıkan diğer bir şikayettir. Bu ağrılar zamanla artar. Hareket veya eğilip doğrulma sırasında zorlanma, yürüme zorluğu da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilir.