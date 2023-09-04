Kaşık kaşık yediler. Aynı anda hastanelere akın ettiler

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düğünden artan pilavı evde yiyen 17 kişi hastanelik oldu.

KAYNAK: İHA
Kaşık kaşık yediler. Aynı anda hastanelere akın ettiler

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düğün sonrasında artan pilavı yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, dün Arifiye ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Düğünden artan pilav, cemiyet evine götürüldü.

Burada pilavdan yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Gece saatlerinde 17 kişi, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarının

iyi olduğu ve bazılarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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