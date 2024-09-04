Kasım Gürpınar kendisine gelen teklifleri açıkladı. AKP'ye geçeceği iddia edilmişti

YRP'den önceki gün istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınına katılan Gülpınar konuya istifasına ve başka partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"CHP'DEN DE TEKLİF GELDİ"

Hemen hemen bütün partiler teklifte bulundu. Tercihimizi Refah'tan yana kullandık. CHP'den de teklif geldi. Milletvekilliği döneminde CHP'den teklif geldi. Bunları detaylandırıp, kendimizi ağırdan satalım diye malzeme haline getirmedik hiçbir zaman.

"NE AKP'DEN TEKLİF GELDİ NE BENDEN GİTTİ"

Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Urfalı bir arkadaşımız aracı oldu. Bizim belediye olarak Bakanlığa gidip dosyalarımızı sunarız. Bu görüşmede böyle bir şey söz konusu oldu. 'Hiçbir şey diyemem, halk ne diyorsa odur' dedim. Halkın onayı olmadan kendi başıma bir şey yaparsam orada bana gelecek leke, beni zedeleyecek argümanlar benim için önemlidir.

"HALK AKP'YE GEÇME DİYOR"

Halka soruyorum 'AK Parti'ye geçsem nasıl olur?' diyorum. Genel kanaat 'geçme' deniyor. Geçmişte benim gönlümde büyükelçilik vardı; fakat olmadı. Yaşım 54. Lambordini çekseniz altıma ben ona binemem. 25 yaşında verseniz binerdim. Benim görevim Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Şunu söyledim, bir şart bu. 'Her zaman bir araya gelelim, görüşelim, sakın bana makam teklifiyle gelmeyin' dedim.

"HALK BAĞIMSIZ KALMAMDAN MEMNUN"

Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum. Halka sordum bağımsız kalacağım.

"TEK İSTEĞİM BAĞIMSIZ OLARAK BU İŞİ GÖTÜRMEK"

Aslında benim hatam orada. Fatih Bey'i arayıp ona 'efendim böyle durum var, ayrılıyorum' diyerek helallik istemem lazımdı. Şimdi ben bunu yapsam 'Kasım Bey düzeltelim' diyecekti. Ben burada değilim. Benim fıtratım buna elvermiyor. Bu sıkıntıları AK Parti'de yaşadım. Benim söylememle düzelme orada kurumsal bir yapının olmadığını gösteriyor. Benim burada tek hedefim bağımsız belediye başkanı olarak sonuna kadar Allah nasip ederse bu işi götürmek. Sonrası Allah kerim. Pragmatist düşünsem Makyavelist mantık olsaydı AK Parti'ye geçerdim.

"İMAMOĞLU İLE BUGÜN GÖRÜŞECEĞİZ"

Ekrem (İmamoğlu) Bey'le bugün görüşeceğiz. Belediyeler Birliği'ndeyiz. Şimdi gidip orada istifamı sunacağım. Belediyeler Birliği toplantısında karşılaşıyoruz Ekrem Bey'le. Onun dışında bir ilişkimiz yok. Mansur Bey'le de telefonla belki yüz yüze görüşürüz.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti