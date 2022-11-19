Kasımda denize girmek başkadır! Yer: Antalya, Tarih: 19 Kasım

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ilçede hava 26, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü.







Bölgede gece saatlerinde yağan yağmurun ardından sabah güneş açtı. Bunu fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.







Turistler, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri sahilinde denize girdi.







Güneşlenen tatilcilerden bazıları kitap okumayı tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.





