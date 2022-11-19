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Kasımda denize girmek başkadır! Yer: Antalya, Tarih: 19 Kasım

Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen turistler, sahilde vakit geçirdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:27
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Kasımda denize girmek başkadır! Tarih: 19 Kasım, yer: Antalya

Kasımda denize girmek başkadır! Yer: Antalya, Tarih: 19 Kasım
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ilçede hava 26, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü.



Bölgede gece saatlerinde yağan yağmurun ardından sabah güneş açtı. Bunu fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Turistler, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri sahilinde denize girdi.



Güneşlenen tatilcilerden bazıları kitap okumayı tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.


 

 

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