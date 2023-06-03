Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi

Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş karşısında Aytaç Kara'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi.
Eysseric'in ortasına Aytaç Kara kafayı vurdu ve 62. dakikada gol geldi.
Bu gol sonrası Kasımpaşa taraftarı ayaklandı.
Kasımpaşa, 3-0 geride olduğu Beşiktaş karşısında Aytaç Kara'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi.
Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş karşısında Aytaç Kara'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi.
Eysseric'in ortasına Aytaç Kara kafayı vurdu ve 62. dakikada gol geldi.
Bu gol sonrası Kasımpaşa taraftarı ayaklandı.