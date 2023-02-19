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Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu

Kasımpaşa, Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’yi kiralık olarak transfer etti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:26
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Kasımpaşa Gaziantep FK'dan Djilobodji'yi transfer etti

Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın futbolcularının diğer takımlara transferi sürüyor.

Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji'nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" açıklaması yapıldı.

Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kasımpaşa, Djilobodji ile birlikte Mustafa Eskihellaç ve kaleci Günay Güvenç'ten sonra Gaziantep FK'dan üçüncü futbolcuyu transfer etti.

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