Kassam Tugayları: Gazze’de 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü

Kaynak: AA
Kassam Tugayları: Gazze’de 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü
Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, son 4 günde, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda 16 İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 71 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı 42 askeri görev gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze’nin iç kesimlerine kadar giren İsrail güçleriyle sıfır mesafeden çatışıldığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin bulunduğu iki ev ile iki tünelin patlatıldığını aktaran Kassam Tugayları, Gazze Şeridi semalarında bir İsrail askeri helikopterinin de hedef alındığını duyurdu.

İsrail'den, söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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