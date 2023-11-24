Kassam Tugayları, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılma görüntülerini yayımladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bugün serbest bırakılan 13 İsrailli ve 11 Taylandlı esirin serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anları paylaştı.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılma görüntülerini yayımladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bugün serbest bırakılan 13 İsrailli ve 11 Taylandlı esirin serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anları paylaştı.

Kassam Tugayları'nın, Telegram hesabından yaptığı paylaşıma göre 11 Taylandlı işçi, kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi içinde Uluslararası Kızılhaç'ın araçlarının bulunduğu alana getirildi.

Kassam mensuplarının, İsrailli bazı esirlerin Kızılhaç konvoyundaki araçlara binmesine yardım ettiği görüldü. Videodaki İsrailli yaşlı bir esir kadının da kameraya el sallaması dikkati çekti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma bu sabah 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşı kapsamında Gazze'deki 13 İsrailli kadın ve çocuk esir, 11 Taylandlı işçi bugün serbest bırakılmıştı. Aynı şekilde İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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