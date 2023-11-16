Kassam Tugayları'ndan flaş açıklama: 21 İsrail askeri aracını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından Perşembe günü İsrail güçleriyle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yapılan paylaşımda, Gazze'deki çatışma noktalarında 21 İsrail askeri aracının tamamen veya kısmen imha edildiğini, kuzeydeki Beyt Hanun'da ise İsrail kuvvetlerinin saklandığı bir binanın yıkıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Beyt Lahiya'ya sızmaya çalışan 5 İsrail cipinin, "Yasin 105" tanksavar füzesiyle hedef alındığı ve bunlardan 2'sinin imha edildiğini bildirdi.

Beyt Hanun'da bir binaya saklanan İsrail askerlerinin de 12 adet "Yasin TBG" füzesi ile hedef alındığı ve saldırı sonucu binanın çöktüğü aktarıldı. Saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü ya da yaralandığı bilgisi geçildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise sabah saatlerinden bu yana çatışmaların yaşandığı tüm noktalarda 21 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiği bildirildi.