Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu

Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de gündemin seçim olduğunu söyleyen ve her dediği gerçekleşen Kassandra, İstanbul, Ankara ve İzmir seçimlerinde hangi adayın büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini bugünden açıkladı.
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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 1

Türkiye seçime 24 saatten az kala hangi illeri hangi adayın kazanacağını tahmin etmeye çalışıyor. Anket şirketleri de son tahminlerini yapıp sonucu beklemeye başladı. Ünlülerin astroloğu Kassandra ise İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlıklarını kimin kazanacağını bugünden açıkladı.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 2

Dün gece seçimin sonucunu görebilmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra, "Uzun süre uyuyabilmek için mücadele ettim. Bir türlü uyuyamadım. Bir ara içim geçmiş. Kendimi bir terasta arkadaşlarımla otururken gördüm. Gündüz vaktiydi. Havada leylekler vardı. Bir binanın üzerinde daireler çizerek uçuyorlardı. Bir arkadaşım 'leyleklere bakın' diye bağırdı. Terastan gökyüzü yerine aşağıya bakınca Ankara'da olduğumu anladım" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 3

"Ankara'yı severim" diyen Kassandra "İstanbul kadar cafcaflı bir şehir olmasa da kendine has güzellikleri var. Gelelim esas konumuz olan seçime. Zorlu mücadelenin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasında geçeceğini gördüm. Her iki adayda kendilerini seçmenlere tanıtabilmek için aylardır ter döküyorlar" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 4

Kassandra "Halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş seçmenine hitap etmesini çok iyi biliyor. Nabzını çok iyi tutuyor. Ne de olsa ‘kurt’ dediğimiz siyasetçilerden. 2020 yılında “İyilik bulaşıcıdır” sloganı ile başlattığı veresiye defteri kapatma kampanyası Ankara'da başlayıp bir çok şehre yayıldı. Bu olay unutulsa da Ankaralılar halen bundan bahsediyor" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 5

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ise partisinin Ankara'yı geri alabilmesi için elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor" diyen Kassandra "Her fırsatta emaneti devralacağız diyen Turgut Altınok seçimden oldukça umutlu. Keçiörenliler'in kendisini çok iyi tanıdığını yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu belirtiyor her fırsatta" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 6

Oturdukları terastan çıkıp yürüyerek AKP'nin seçim irtibat bürosuna gittiğini söyleyen Kassandra "Ekranlarda sonuçları gördüm. Herkes sağa sola koşturuyordu. Ama sonuçlar hiç iç açıcı değildi. Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın 3 puan kadar gerisindeydi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu desem yalan söylemiş olmam. Her köşede seçim sonuçlarını değerlendiriliyordu" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 7

Oradan çıkıp CHP'nin seçim irtibat bürosunu gittiğini söyleyen adayı Kassandra "Öpüşenleri, birbirine çak yapanları 'Bu iş bitti. Fark kapanmaz' diyenleri gördüm. Yüzler gülüyordu. Ankara seçimini Mansur Yavaş'ın kazandığını net bir şekilde gördüm. İrtibat bürosunun önünde toplanan kalabalık şarkılar söyleyip Mansur Yavaş lehine sloganlar atıyordu" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 8

Dün gece çok sıcaktı diyen Kassandra "Ağzım damağım kurumuştu. Mutfağa gittim. Buzdolabından bir soda sodayı açıp 3 yudumda bitirdim. Tekrar yatağıma döndüm. Bu kez kendimi İzmir'de buldum. İzmir güzelliğine güzellik katmıştı. Müthiş bir hava vardı. Yazdan kalma diyeceğiz türden. Seçim İzmir'de AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay arasında geçecek" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 9

Ankara'da olduğu gibi İzmir'de de adayların seçimi kazanabilmek için büyük uğraş verdiğini söyleyen Kassandra "İzmir'de dolaştım. Bir kafede mola verdim. Garsona 'söyle bakalım delikanlı seçimi kim kazanır. Senin görüşünü merak ettim' dedim. Garson benim diyen politikacılar gibi 'tahmin ettiğiniz' kazanır diyerek yanımdan uzaklaştı. Yanımdan geçerken 'benim tahminim neymiş' diyerek laf attım" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 10

Garsonun "Cumhurbaşkanı seçimini Erdoğan kazanınca burada moraller düştü. Herkez CHP'ye oy vermeyeceğini açıkça ifade etti. Ama seçim günü yaklaştıkça vermem diyenler bile vereceğini söylemeye başladı. 'Hani oy vermeyecektiniz' dediğim herkes cümlesine 'Ama' diye başlayıp öyle demediğini yanlış anladığımı söyleyip durdu. Şimdi herkes oyunu verdi" dedi. Garson genç çok iyi tespit etmiş seçmeni" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 11

AKP'nin İzmir'deki seçim bürosunu gittiğini söyleyen Kassandra "Durum burada da Ankara'dakinden farklı değildi. Yüzler asıktı. Seçim sonuçlar hiç iç açıcı değildi. Dedikodu kazanı kaynıyordu. İzmir'i ne zaman kazanırız sorusu kulaktan kulağa oynar gibi her köşeden yükseliyordu. Ağlayanları da gördüm sinirden güleni de" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 12

İzmir CHP seçim bürosuna gittiğini söyleyen Kassandra "Gerçekten Ankara'nın benzeri İzmir'de de tekrarlanıyordu. Yüzler adeta gülücük saçıyordu. Herkes çok mutluydu. Kendi aralarından konuşanlar 'Seçimi biz değil İzmirliler kazandı. Çünkü yapılacak projeler onların daha güzel bir şehirde yaşamasına olanak sağlayacak' yorumlarını duydum. Seçimin galibi Ankara'da olduğu gibi İzmir'de de CHP'ydi" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 13

Tüm Türkiye'nin merak ettiği İstanbul'da seçimin az bir farkla sonuçlanacağını söyleyen Kassandra "Seçimin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un arasında geçecek. Ama şimdiden söyleyeyim bu seçim Ankara ve İzmir'den farklı olacak. Adeta at başı geçecek" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 14

Murat Kurum'un Erdoğan'ın desteğiyle iyi bir seçim dönemi geçirdiğini söyleyen Kassandra "İstanbul adeta seçimin kalbi gibi. 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' sözü bu şehire verilen önemi gözler önüne sermeye yetiyor. Murat Kurum çok çalıştı çok miting düzenledi. Kazanacağız dedi. Seçmene vaatlerde bulundu. Sempatikliği ön plana çıktı" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 15

Ekrem İmamoğlu'nun en büyük artısının halkın sorunlarını bilmesi diyen Kassandra "İmamoğlu da Mansur Yavaş gibi veresiye defterlerini kapattırdı. Kent lokantalarını açtı. Burada önemli olan lokanta açmak değil fiyatlarıydı. Bir fırın ekmeğinin 10 TL olduğu şehirde 3 kap yemeği bir çorba fiyatına satmasıydı. 40 TL veren karnını doyurabiliyordu. Çok büyük rağbet gördü. Çok uzun kuyruklar oluştu önünde. Yiyen gittiği ortamlarda bunu anlattı durdu" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 16

İmamoğlu partisinin seçimi kazanamayacağı ilçelerde bile canla başla çalıştı diyen Kassandra "Çocuklar okula aç gitmesin kampanyası büyük ses getirdi. Çocukların kısa sürede sevgilisi oldu İmamoğlu. O çocuklar evde bile okulda yediklerini anlattı. Alım gücü olmayan aileler bunu takdirle karşıladı. Bunun gibi daha niceleri. Bunları ben demiyorum. Bunu bana rüyamda da olsa AKP'ye MHP'ye İYİ Parti’ye, Gelecek Partisi’ne, DEVA’ya, DEM’e oy verenler söyledi. Sadece bunları kaleme aldım ben" diye konuştu.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 17

Seçimi İstanbul'da Ekrem İmimoğlu'nun kazanacağını söyleyen Kassandra "Ama kimse büyük fark beklemesin. Yarış 3-4 puan farkla bitecek" dedi. İstihareden uyanan Kassandra "Sanki bunları rüyamda değil de gerçek yaşamımda olmuş gibi hissettim. Seçim istiharem bu şekilde sonuçlandı. İzmir, İstanbul ve Ankara'yı CHP kazandı. Burada emeklilerin tercihi etkili olduğunu da gördüm" dedi.

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Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu 18

İstiharesinde 2 çocuk babasıyla yaptığı konuşmayı da aktararak yazısını sonlandıran Kassandra "O baba çocuğuna istediği topu almak için kimden borç alacağını kar kara düşünüyordu. Topun fiyatı 90 TL'ymiş. 'Ben alayım' dedim. Ağlayarak kabul etti. Çocuğunun gözünde kahraman olan o babanın düştüğü durum seçimin rotasını çizdi. Cebinde parası olmayan veliler bu durumda" diye konuştu.

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