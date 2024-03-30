Kassandra, İstanbul, İzmir, Ankara sonuçlarını bugünden açıkladı. Yer yerinden oynayacak sürpriz sonucu duyurdu

İmamoğlu partisinin seçimi kazanamayacağı ilçelerde bile canla başla çalıştı diyen Kassandra "Çocuklar okula aç gitmesin kampanyası büyük ses getirdi. Çocukların kısa sürede sevgilisi oldu İmamoğlu. O çocuklar evde bile okulda yediklerini anlattı. Alım gücü olmayan aileler bunu takdirle karşıladı. Bunun gibi daha niceleri. Bunları ben demiyorum. Bunu bana rüyamda da olsa AKP'ye MHP'ye İYİ Parti’ye, Gelecek Partisi’ne, DEVA’ya, DEM’e oy verenler söyledi. Sadece bunları kaleme aldım ben" diye konuştu.