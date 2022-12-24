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Kaş’ta 12 kaçak villa yıkıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 12 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:00
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Kaş’ta belediye 12 kaçak villayı yıkıldı

Kaş’ta 12 kaçak villa yıkıldı
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Alınan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Antalya Valiliğine, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine, Hacıoğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden 12 kaçak villa olduğu tespit edildi.

Bu yapılar ile ilgili gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra verilen yasal süre içerisinde yapıların yıkım işleminin gerçekleşmediği belirlendi.

Kaçak yapılar, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkım işlemine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. (AA)

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