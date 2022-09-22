Kastamonu Cide’de icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kastamonu İl, Cide İlçe, 148 Ada, 10 Parsel, KASABA Mahalle, Atatürk Caddesi Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm binanın 2. katındaki 3 nolu çatı piyesli bağımsız bölümdür betonarme karkas inşaat tarzında kaloriferli normal kat alanı gezilmiş çatı piyes alanı gezilemedi kullanım alanı brüt 150 + 89 = m² 3 sınıf a grubu yapısında taşınmazın bir kısmı komşu parsele taşması nedeniyle şerefiye bedeli eksi olarak alınmıştır daire giriş kapısı çelik 3-5 yıllık yapıdır.

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