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Kastamonu Cide’de icradan satılık dubleks daire

T.C. Cide İcra Dairesi tarafından Kastamonu Cide'de 239 m² dubleks daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:29
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Kastamonu Cide’de icradan satılık dubleks daire

Kastamonu Cide’de icradan satılık dubleks daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kastamonu İl, Cide İlçe, 148 Ada, 10 Parsel, KASABA Mahalle, Atatürk Caddesi Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm binanın 2. katındaki 3 nolu çatı piyesli bağımsız bölümdür betonarme karkas inşaat tarzında kaloriferli normal kat alanı gezilmiş çatı piyes alanı gezilemedi kullanım alanı brüt 150 + 89 = m² 3 sınıf a grubu yapısında taşınmazın bir kısmı komşu parsele taşması nedeniyle şerefiye bedeli eksi olarak alınmıştır daire giriş kapısı çelik 3-5 yıllık yapıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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