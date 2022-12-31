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Kastamonu’da iki gündür yoğun sis etkili oluyor

Kastamonu’da yoğun sis, yüksek kesimlerde 1 haftadır devam ederken, il merkezinde ise iki gündür devam ediyor. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:58
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Kastamonu iki gündür yoğun sis altında: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kastamonu’da iki gündür yoğun sis etkili oluyor
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Kastamonu’da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili 2 gündür etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu’nun il merkezinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis yüksek kesimlerde de 1 haftadır etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle Doğu Çevreyolu Batı Çevreyolu, köyler ve il merkezinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

2 gündür il merkezinde etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sis sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.


(Kaynak: İHA)

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