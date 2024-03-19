Kastamonu İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
KASTAMONU İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ABANA
BOZKURT
DEVREKANİ
İNEBOLU
ŞENPAZAR
AĞLI
CİDE
DOĞANYURT
KÜRE
TAŞKÖPRÜ
ARAÇ
ÇATALZEYTİN
HANÖNÜ
PINARBAŞI
TOSYA
AZDAVAY
DADAY
İHSANGAZİ
SEYDİLER
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.