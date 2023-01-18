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Kastamonu İnebolu SYDV geçici 1 işçi alacak

Kastamonu İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:52
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Kastamonu İnebolu SYDV geçici 1 işçi alacak

Kastamonu İnebolu SYDV geçici 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kastamonu İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk vatandaşı olan,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,

4. Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan, 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İkametgâh (e-devlet üzerinden alınabilir)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Yeni çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

4- İş Kur'dan alınmış iş arayan kayıt belgesi

5-Başvuru Formu (Sosyal Yardımlaşma Vakfından Temin Edilebilir)

6-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

7-Sağlık raporu (Asil olarak seçilenlerden daha sonra istenecektir.)

8- Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı sureti görevli kurum personeline ibraz edilecektir.)

9- 2022 yılı KPSS sınavı sonuç belgesi

10) Özgeçmiş dört (4) sayfayı geçmeyecek şekilde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu,şu an yaptığı iş, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri, geleceğe dönük hedefleri ve amaçları gibi konularında bahsedilecektir.)

NOT: Kpss puan sıralamasına göre ilk 5 kişi mülakata çağrılacaktır. Mülakata hak kazanan
adaylara mülakat tarihi daha sonra ilan edilecektir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp
almama ve gerektiğinde mülakatı iptal etme hakkına sahiptir.

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