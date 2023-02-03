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Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Kastamonu Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:56
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Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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