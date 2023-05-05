Kastamonu'da 22,5 kilogram sahleple yakalanan 3 kişiye ceza

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde izinsiz topladıkları 22,5 kilogram yabani sahlep ile yakalanan 3 şahsa toplam 3 bin 54 TL ceza kesildi.

Kastamonu'da 22,5 kilogram sahleple yakalanan 3 kişiye ceza

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seydiler ilçesinde yol kontrolü esnasında bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve doğadan toplanması yasak 22,5 kilogram yabani orkide (sahlep) bitkisi kökü ele geçirildi.

Ele geçirilen sahlepler Seydiler Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Araç içerisinde bulunan İ.A., S.K. ve V.A. isimli şahıslara ise toplam 3 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)

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