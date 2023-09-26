Kastamonu'da KOM-NARKO'dan eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, 2 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca fişeği, 19 adet sentetik ecza hapı, 2,5 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan bong ve 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan nargile düzenek ele geçirildi.

Savcılık kararıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.