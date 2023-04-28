Kastamonu’da otomobil sürücüsü camdan fırladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu’da otomobil sürücüsü camdan fırladı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Zincirlikuyu köyü kavşağında mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 60 AC 7472 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi neticesinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilin camından dışarı fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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