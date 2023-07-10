Kastamonu'da sel: Dere taştı evleri su bastı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da sel: Dere taştı evleri su bastı

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

Evini su basan Ayşe Aydın, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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