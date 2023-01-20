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Kastamonu’da kaza. Soğanlar yere saçıldı

Kastamonu’da soğan yüklü tır, yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:14
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Kastamonu’da soğan yüklü tır laza yaptı

Kastamonu’da kaza. Soğanlar yere saçıldı
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İHA’nın haberine göre, kaza Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü Kuruçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen soğan yüklü tır, yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.

Tırın yan yatan dorsesindeki soğan yüklü çuvallar ise tarlaya saçıldı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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