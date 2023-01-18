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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:47
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Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile İ.G. yönetimindeki 37 ABS 091 plakalı otomobil çarpıştı.

İ.D. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada İ.D. yaralandı. Yaralanan İ.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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