Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 13,06 gram metamfetamin maddesi ile 13 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. ve S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

aw890075-01.jpgDiğer operasyonda ise Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 25 gr esrar, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 3 bin 240 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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