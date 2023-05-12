Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 13,06 gram metamfetamin maddesi ile 13 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. ve S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 25 gr esrar, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 3 bin 240 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)