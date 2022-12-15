﻿Yılbaşı öncesinde 518 litre kaçak alkol ele geçirildi: 6 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak-kaçak alkol imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yaklaşan yılbaşı öncesinde "Zincir-2" operasyonu düzenlendi.

Kastamonu kent merkezi ve Pınarbaşı ilçesinde 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 518 litre kaçak alkol, 73 şişe sahte bandrollü alkol, 12 çeşitli aroma ve alkol kiti, 100 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.