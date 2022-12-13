Kastamonu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü  

Kastamonu’da akşam saatlerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Seydiler, Ağlı, Devrekani, Pınarbaşı gibi ilçelerin yanı sıra, Daday’ın Selalmaz bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Vatandaşlar, Kastamonu'nun yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. (İHA)
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