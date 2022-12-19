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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu   

Kastamonu’nun yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.  

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:24
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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu   

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu   
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı yapılan Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar kendini gösterdi. Küre Dağları ve Ilgaz Dağı geçişindeki yüksek kesimler yağan kar ile beyaza büründü.

Akşam saatlerinde il merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. (İHA)
 

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