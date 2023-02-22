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Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

İstanbul’da bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de yaralayan şüpheli sahte kimlikle Kırklareli’nde yakalandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:12
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Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
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İHA

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Jandarmanın Dedektifleri JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığınca tarafından yapılan kontroller esnasında bir otomobil durdurdu.

Sürücü H.H.A. kendini yabancı uyruklu olarak tanıttı. Ekipler yaptıkları inceleme ve araştırma sonucu T.M. isimli şahıs olduğu ve sahte kimlik kullandığını tespit etti. T.M.’nin 30 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir kişiyi silahla öldürme ve iki kişiyi de silahla yaralama olayının faili olduğu ve kasten öldürme suçundan aramasının bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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