Barcelona takımdan göndereceği isimleri belirledi

Espanyol’u 4-2 mağlup etmesinin ardından şampiyonluğa ulaşan Katalan ekibi, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Gazeteci Achraf Bin Ayad’ın haberine göre, mali sıkıntılar yaşayan Barcelona yeni sezonda hem kadrosuna yeni isimler katabilmek için hem de Messi’nin geri dönebilmesini sağlamak için sezon sonunda göndereceği isimleri şimdiden belirledi.

ANSU FATI

Barcelona'nın altyapısından çıkan ve Messi'den sonra 10 numaralı formanın sahibi olan genç oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Barcelona yönetimi her ne kadar oyuncuyu kadrosunda tutmak istesede genç yıldız takımda yeterli süre bulamadığından dolayı ayrılmak istiyor. Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Ansu Fati’nin ayrılmasına yüksek ihtimal veriliyor. Fati bu sezon forma giydiği 47 maçta 7 gol 4 asistlik katkıda bulunmuştu.

FERRAN TORRES

2022 Ocak'ta Manchester City'den 55 milyon Euro gibi büyük bir ücret karşılığında Barcelona'ya transfer olan Ferran Torres performansıyla göz dolduruyordu. Katalan ekibi oyuncuyu göndermek istemese de transfer getirisinin yüksek olacağını düşündüğünden oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Ferran Torres'in bu sezon 41 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkısı bulunuyor.

FRANCK KESSIE

Milan’da yaşadığı şampiyonluktan sonra sözleşmesi biten ve bedelsiz bir şekilde Barcelona'nın yolunu tutan Fildişi Sahilli yetenek, İlk 11'de kendine yer bulmakta sorun yaşıyor. Piyasa değeri düşmeden oyuncuyu yollamak isteyen Katalan ekibi oyuncunun olası transferinden büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor. Kessie bu sezon forma giydiği 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir katkı sağlamıştı

RAPHINHA

Sezon başında 58 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leeds United'dan transfer edilen Brezilyalı yetenek, Newcastle United’ın ilgilendiği bilinen Brezilyalı sağ kanat, Katalan ekibinin en çok kazanç beklediği oyuncu konumunda yer alıyor iddialara göre Katalan ekibi Raphinha’nın olası transferinden 80 milyon Euro bekliyor. 26 yaşında olan yıldız futbolcu 46 maçta 10 gol atıp 12 asist yaptı.

KİRALIKLAR DA GÖNDERİLİYOR

Sergino Dest, Clement Lenglet, Samuel Umtiti ve Alex Collado kiralık olarak başka takımlarda oynarken ismi geçen oyuncuların da takımdan ayrılıklarına kesin gözle bakılıyor.