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Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, kuraklık sorunundan dolayı "istisnai durum" ilan ederek ilave önlemler açıkladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 00:10
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Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti

Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
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Katalonya özerk hükümetindeki Kırsal Alan, Gıda ve İklim Hareketi Bakanı Teresa Jorda, 29 aydır süregelen yağış eksikliği sorununun neden olduğu kuraklıktan dolayı alarm seviyesini 3. dereceden 2. dereceye çıkardıklarını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Jorda, kuraklığa karşı Katalonya genelinde "istisnai durum" ilan edildiğini belirterek, "öncelikli hedef olan içme suyu kaynaklarını korumak için ek önlemler aldıklarını" bildirdi.

SU KULLANIMINDA KISITLAMA

Katalonya'da 2008'de yaşanan kuraklık sorunundan çok daha büyüğüyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Jorda, alınan yeni tedbirler kapsamında, özel veya kamuya ait tüm bahçe ve yeşil alanların, ağaçların yaşamalarını sağlayacak miktardan fazla sulanmasının yasaklandığını, tarımda kullanılan su miktarının yüzde 40 azaltıldığını kaydetti. Jorda, endüstride ve ev hayatında su kullanımındaki kısıtlamaların yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirtti.

“YETERLİ OLMAZSA ACİL DURUMA GEÇECEĞİZ”

Kuraklığa karşı özel yüzme havuzlarının doldurulması ve halka açık yerlerde araba yıkanmasının yasaklanması ile deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi, kuruyan kuyuların tekrar aktif hale getirilmesi gibi önlemler aldıklarını hatırlatan Jorda, "Karşı karşıya olduğumuz beş kademeli büyük bir senaryonun dördüncü safhasındayız. Ek önlemler de yeterli olmazsa acil duruma geçeceğiz" dedi.

Katalan Bakan, "Yağış seviyesinde 1905'ten bu yana benzer bir durum yaşanmamıştı. Herkes bu sorundan kurtulmamız için ne kadar yağış olmalı diye soruyor. Net bir cevap olmamakla beraber, 4 ay boyunca günlük 40, 50, 60 litre yağış gerekiyor. İklim krizi bu tip senaryoları yeni normallik olarak tanımlıyor" şeklinde konuştu.

İspanya'nın zengin ve endüstri bakımından önemli bölgelerinden olan Katalonya'da barajlardaki su miktarının yüzde 17'ye kadar düştüğü, kullanılan suyun dip çamuruyla temas ederek bozulma riskiyle karşı karşıya olunduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)

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